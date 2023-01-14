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В выходные 14 и 15 января в Новосибирске потеплеет до – 9 градусов

Фото В выходные 14 и 15 января в Новосибирске потеплеет до – 9 градусов
Фото В выходные 14 и 15 января в Новосибирске потеплеет до – 9 градусов

Фото автора

Вместе с потеплением в Новосибирскую область пришли метель и порывистый ветер.

В эти выходные, 14 и 15 января, в Новосибирске значительно потеплеет: столбик термометра поднимется до – 11 градусов, но ветер будет буквально "сносить".

"14 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха -12, -14 С. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", – предупреждают в Западно-Сибирском УГМС.

В предстоящее воскресенье, 15 января, будет складываться подобная тенденция. Порывы ветра будут, но на смену метели придёт переменчивая погода с пояснениями. Столбик термометра поднимется до – 9... – 11 градусов.

Напомним, на данный момент сотрудники МЧС предупреждают о сложных дорожных метеоусловиях. Потепление должно сохраниться и на следующей неделе.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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