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Из-за ошибки навигации в аэропорту Новосибирска не взлетел самолет компании «Алроса»

Фото Из-за ошибки навигации в аэропорту Новосибирска не взлетел самолет компании «Алроса»
Фото Из-за ошибки навигации в аэропорту Новосибирска не взлетел самолет компании «Алроса»

Фото Сиб.фм

Самолет из Новосибирска в Якутию не смог взлететь из-за ошибки навигации.

В субботу, 14 января, из аэропорта Толмачево в Новосибирске не смог взлететь самолет В-738 с рейсом в город Мирный, Якутия. Причиной задержки вылета назвали сбой системы навигации. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

Вылет должен был состояться 14 января в 3:30.

«Прерванный взлет решением экипажа по причине индикации ошибки навигации», — сообщает автор публикации.

Вылет задержали на 3 часа, после чего рейс состоялся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New. Судно доставили в столицу Сибири из Комсомольска-на-Амуре, чтобы провести сертификационные испытания — их первый этап должны закончить до осени 2023 года.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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