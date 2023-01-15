Из-за ошибки навигации в аэропорту Новосибирска не взлетел самолет компании «Алроса»

Фото Сиб.фм

Самолет из Новосибирска в Якутию не смог взлететь из-за ошибки навигации.

В субботу, 14 января, из аэропорта Толмачево в Новосибирске не смог взлететь самолет В-738 с рейсом в город Мирный, Якутия. Причиной задержки вылета назвали сбой системы навигации. Об этом сообщили в Telegram-канале Aviaincident.

Вылет должен был состояться 14 января в 3:30.

«Прерванный взлет решением экипажа по причине индикации ошибки навигации», — сообщает автор публикации.

Вылет задержали на 3 часа, после чего рейс состоялся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New. Судно доставили в столицу Сибири из Комсомольска-на-Амуре, чтобы провести сертификационные испытания — их первый этап должны закончить до осени 2023 года.