Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус

Фото: АСТ-54
Авария с участием грузового автомобиля и автобуса произошла в Новосибирской области.
Грузовая машина столкнулась с пассажирским автобусом на трассе между Бердском и Искитимом. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«От удара тягач сложило, он перекрыл движение, образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус улетел в кювет», — сказано в публикации.
О пострадавших не сообщается, однако по словам очевидцев, все пассажиры остались живы. Официально в ГИБДД пока не комментировали ДТП. На месте работают экстренные службы.
Напомним, ранее на мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями.
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