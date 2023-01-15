Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус

Фото: АСТ-54

Авария с участием грузового автомобиля и автобуса произошла в Новосибирской области.

Грузовая машина столкнулась с пассажирским автобусом на трассе между Бердском и Искитимом. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«От удара тягач сложило, он перекрыл движение, образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус улетел в кювет», — сказано в публикации.





О пострадавших не сообщается, однако по словам очевидцев, все пассажиры остались живы. Официально в ГИБДД пока не комментировали ДТП. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее на мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями.