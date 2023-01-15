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Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус

Фото Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус
Фото Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус

Фото: АСТ-54

Авария с участием грузового автомобиля и автобуса произошла в Новосибирской области.

Грузовая машина столкнулась с пассажирским автобусом на трассе между Бердском и Искитимом. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«От удара тягач сложило, он перекрыл движение, образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус улетел в кювет», — сказано в публикации.

Фото Под Новосибирском фура протаранила пассажирский автобус 2

О пострадавших не сообщается, однако по словам очевидцев, все пассажиры остались живы. Официально в ГИБДД пока не комментировали ДТП. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее на мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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