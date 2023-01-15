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В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика

Фото В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
Фото В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика

Фото: отряд ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске разыскивают 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Заельцовском районе города.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» сообщил о начале поисков пропавшего в субботу, 14 января, 8-летнего мальчика. Ребенок не вернулся с прогулки по Заельцовскому району.

Рост пропавшего — 134 см. У ребенка русые волосы и голубые глаза. Телосложение — худощавое.

Ребенок был одет в красно-черную куртку с мехом на капюшоне, черные штаны и ботинки, темно-синие шапку и варежки, а также серый шарф.

С собой у мальчика был красный рюкзак для обуви.

Всех, располагающих информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефону +79833224795, или в сообщество группы во «ВКонтакте».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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поиски пропавших
Лиза Алерт
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