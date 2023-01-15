В Новосибирске опубликовали расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стало известно расписание экзаменов ЕГЭ И ОГЭ в 2023 году в Новосибирске.

Школы в Новосибирске опубликовали на страницах в соцсетях расписание экзаменов в 2023 году. Всего время сдачи экзаменов делится на 3 периода. Ученики девятых классов смогут сдать экзамены досрочно, а основной и дополнительный периоды почти совпадают.

Сроки сдачи ЕГЭ в школах Новосибирска

Досрочная сдача — с 20 марта по 19 апреля.

Основной период — с 26 мая и 1 июля.

Дополнительная сдача — с 6 по 19 сентября.

Сроки сдачи ОГЭ в школах Новосибирска

Досрочный период — с 21 апреля по 16 мая.

Основной период — с 24 мая по 1 июля.

Дополнительная сдача — с 4 по 23 сентября.

Точные даты ЕГЭ в основной период

Точные даты экзаменов утвердило министерство образования Новосибирской области в конце 2022 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Минобр опубликовал «пороговые» баллы для сдающих ЕГЭ выпускников в Новосибирске.