В Новосибирске опубликовали расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Стало известно расписание экзаменов ЕГЭ И ОГЭ в 2023 году в Новосибирске.
Школы в Новосибирске опубликовали на страницах в соцсетях расписание экзаменов в 2023 году. Всего время сдачи экзаменов делится на 3 периода. Ученики девятых классов смогут сдать экзамены досрочно, а основной и дополнительный периоды почти совпадают.
Точные даты экзаменов утвердило министерство образования Новосибирской области в конце 2022 года.
Ранее Сиб.фм писал о том, что Минобр опубликовал «пороговые» баллы для сдающих ЕГЭ выпускников в Новосибирске.
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