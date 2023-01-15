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В Новосибирске троих детей спасли из запертой квартиры

Фото В Новосибирске троих детей спасли из запертой квартиры
Фото В Новосибирске троих детей спасли из запертой квартиры

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ночью трое малолетних детей были заперты в квартире.

В ночь на воскресенье, 15 января, в Ленинском районе Новосибирска трое малолетних детей оказались заперты в квартире без взрослых. Чтобы попасть в заблокированную квартиру, родители вызвали спасателей МАСС.

Три ребенка в возрасте 2, 3 и 8 лет оказались заперты в квартире дома на улице Забалуева. Спасатели помогли открыть дверь и обеспечили родителям доступ к детям. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.

Также в эту же ночь оказался заблокирован в квартире пятилетний мальчик на улице Ветлужской на ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нашли четыре новых очага кори.

Также волонтёры помогли родителям за несколько часов найти потерявшегося на улице 8-летнего мальчика.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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