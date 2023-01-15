В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны

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Школьники в Новосибирске рассказали родителям о несвежей еде в гимназии.

В Новосибирске ученики гимназии №8 в Первомайском районе пожаловались, что их накормили несвежей едой в столовой. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».



«Со слов авторов, школьники сообщили родным, что их «пытались накормить тухлыми рожками, на которых была слизь и плесень», о чем взрослые сигнализировали классному руководителю, на что она ответила, что такого не может быть, и всех учеников будет опрашивать индивидуально в понедельник», — говорится в сообщении.

Жители Новосибирска в комментариях под публикацией отметили, что похожие ситуации происходят и в других школах города.

Тем временем осенью прошлого года в Новосибирске стоимость школьного питания выросла на 26%. В разных муниципальных образованиях Новосибирской области питание разных категорий учеников обходится школам в разные суммы. Чтобы уменьшить дисбаланс, из бюджета области выделят дополнительное финансирование.

Напомним, ранее в Новосибирской области определили лучшую школьную столовую.