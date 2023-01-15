В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирской области сообщили о появлении в обращении бумажных пятирублевых банкнот.

Жители региона сообщили «АиФ-Новосибирск» о введении в оборот бумажных пятирублевых купюр, ими дают сдачу в некоторых магазинах города.

Выпуск пятирублевой купюры прекратился после 1998 года, так как эти банкноты быстро изнашивались. Вместо этого ЦБ РФ стал чеканить пятирублевые монеты, однако сейчас эта процедура подорожала, поэтому банк принял решение вновь выпускать бумажные банкноты и лакировать их, чтобы увеличить срок их службы на 30%.

Ранее о вводе в оборот таких банкнот сообщили жители Омской и Кемеровской областей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певица Пелагея из Новосибирска выиграла третий суд у мужа-хоккеиста.