Четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Тогучине Новосибирской области шесть человек, четверо из которых дети, отравились угарным газом в частном доме.

В понедельник, 16 января, руководитель ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании сообщил об отравлении угарным газом шести жителей частного дома в Тогучине. Четверо из пострадавших — дети.

Сообщение о госпитализации отравленных поступило в ведомство в среду, 11 января. Предполагается, что причиной послужила неправильная эксплуатация печного отопления: заслонку закрыли слишком рано или не открыли должным образом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухлетний ребенок оказался заблокирован в автомобиле в Новосибирске. Кроме того, появлялась информация, что военный из Новосибирска усомнился в мужестве мобилизованных земляков из-за жалоб в зоне СВО.