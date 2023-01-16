Двухлетний ребенок оказался заблокирован в автомобиле в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Маленький ребёнок остался в заблокированном автомобиле в Новосибирске.

В воскресенье, 15 января, в Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в салоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МАСС Вконтакте.

Спасатели прибыли по вызову на улицу Новосибирская и за несколько минут разблокировали двери салона. Всё это время мальчик дремал в детском кресле на заднем сиденье, и спасательные работы его не потревожили.

Ребенка передали благодарной матери.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину.

Также избиение и похищение человека в Новосибирске приняли за съёмки фильма. В комментариях к видео с похищением человека посчитали, что это была постановка — однако следователи убедились в том, что преступление было настоящим, и нашли как похитителей, так и похищенного.