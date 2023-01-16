Избиение и похищение человека в Новосибирске приняли за съёмки фильма

Фото: группа «АСТ-54»

Жители Новосибирска назвали похищение человека съёмками фильма.

В Новосибирске четверо людей в масках и черных куртках выбежали из машины, избили двух людей, усадили одного из них в автомобиль и уехали. Расправа попала на камеру наружного наблюдения, и после публикации в группе «АСТ-54» Вконтакте жители города посчитали, что это съёмки фильма.

Инцидент произошёл около ЖК «Эволюция» на улице Охотская. В руках у нападавших были предметы, похожие на пистолеты. Местные жители утверждают, что также слышали выстрелы.

При обсуждении читатели группы предположили, что видео постановочное, и якобы нашли моменты, которые это подтверждают.

Похищение оказалось настоящим. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в похищении человека с применением оружия группой лиц. Их нашли и задержали, а также нашли похищенного пострадавшего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину. Он гостил у знакомых и собирался вернуться домой в Октябрьский район, но пропал в районе станции Мочище.

Также в Новосибирске на развилке путей трамвай №13 поехал сразу в двух направлениях.