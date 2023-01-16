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В Новосибирске на развилке путей трамвай №13 поехал сразу в двух направлениях

Фото В Новосибирске на развилке путей трамвай №13 поехал сразу в двух направлениях
Фото В Новосибирске на развилке путей трамвай №13 поехал сразу в двух направлениях

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске трамвай №13 поехал в разные стороны.

В Новосибирске на развилке путей трамвай поехал сразу в двух направлениях. Видео неисправности на путях опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Возможная причина такого поведения вагона — застревание стрелки на путях из-за обильного снегопада.

«На Саду Мичуринцев трамвай №13 покатился в разные стороны В конечном итоге вагон №3138, не теряя время, сдал назад, довёз пассажиров до Гусинобродского шоссе, после чего на аварийке поехал в депо», — сообщает автор публикации.

Автор видео во время съемки находился на путях сзади трамвая либо близко к ним. В комментариях это заметили и осудили рискующих своими жизнями горожан.

«Водитель, конечно, молодец! Но насколько у людей стоящих на остановке отсутствуют инстинкты самосохранения.... Машина же могла в любой момент развернуться в сторону людей, и могли быть плачевные последствия»

«Это Сибирский дрифт, детка»

«Он просто при мне на стрелке резко начал набирать скорость, и понесло его не туда»

Ранее Сиб.фм сообщал о подробностях гибели парня и девушки в автомобиле под Новосибирском. Близкий к следствию источник, сообщил, что они могли задохнуться выхлопными газами в гараже.

Также в Новосибирске провели ремонт разбитых трамвайных путей на площади Калинина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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