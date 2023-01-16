Стали известны подробности гибели парня и девушки в автомобиле под Новосибирском

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Раскрыты подробности гибели парня и девушки в автомобиле в Новосибирской области.

В Искитиме нашли тела парня и девушки в автомобиле. Следователи начали проверку инцидента. О подробностях происшествия сообщил «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на близкий к следствию источник.

По словам осведомителя, 19-летний парень и 17-летняя девушка задохнулись выхлопными газами, пока были в гараже.

«В день трагедии пара отмечала старый Новый год в кафе. Позже парень и девушка пошли погреться в гараж, сели в машину и завели ее. Их тела нашли там же родственники», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Следователи по Искитимскому району начали проверку. Если в обстоятельствах происшествия обнаружится состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.

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