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общество

Диетологи назвали сорта чая, которые помогают похудеть

Фото Диетологи назвали сорта чая, которые помогают похудеть
Фото Диетологи назвали сорта чая, которые помогают похудеть

Freepik, authors: GMVozd

По словам диетологов, в похудении помогут зеленый, белый и имбирный чай.

Диетологи Триста Бест и Вандана Шет назвали сорты чая, которые ускоряют обмен веществ и помогают похудеть. По их мнению, следует обратить особое внимание на зелёный чай, пишет RuNews24.ru

«В нём много катехинов – антиоксидантов. Они сжигают жир, особенно во время физической нагрузки. Много катехинов также в белом чае», — поделилась Шет.

Диетолог Триста Бест советует пить имбирный чай, так как в имбире содержатся шогаол и гингерол, помогающие легко справиться с лишним весом.

«Их соединение имеет антиоксидантное свойство, снижает влияние свободных радикалов, которые отрицательно воздействуют на обмен веществ и похудение», — объяснила Триста.

Кроме того, для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы, специалисты так рекомендуют пить матчу. Такой чай поможет снизить холестерин и ускорит метаболизм.

Напомним, диетолог назвала сочетание продуктов для восстановления печени после новогодних застолий.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

чай
похудение
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