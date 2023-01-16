Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

«Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание

Фото «Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание
Фото «Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание

Фото: «Лиза Алерт» Новосибирск

В Новосибирске пропавший 18-летний студент оставил послание.

Утром 11 января в Новосибирске пропал 18-летний студент Степан Малков. Он оставил прощальное письмо с депрессивным посылом.

По данным отряда «Лиза Алерт», Степан утром 11 января вышел из дома в Ленинском районе, и с тех пор неизвестно, где он находится. Волонтёры допускают, что он мог уехать из города.

В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...»

Парень обратился к своим друзьям, отметив, что их отношения получились сложными.

По стандартам поисковиков, пропавшего человека продолжат искать так долго, как это может потребоваться. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят сообщить о любой информации по номерам: 112 или 8 800 550-71-72.

Приметы Степана

  • Рост 175-180 сантиметров, нормальное телосложение.
  • Волосы светло-русые, окрашенные.
  • Глаза серые.
  • В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные брюки и черную шапку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтеры помогли найти пропавшего 8-летнего мальчика. Его привел домой мужчина, увидевший листовку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17624
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
13973
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
10888
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9747
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8527
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8419
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7802
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе