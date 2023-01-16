Глава ОП Бердска заявила, что видео с мобилизованными жителями Новосибирска могли снять украинцы

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава ОП Бердска считает, что видео с мобилизованными новосибирцами могли снять украинцы.

Резонансное видео с жалобами мобилизованных жителей Новосибирской области могли снять украинцы. Об этом заявила глава Общественной палаты Бердска Марина Щербенева на своей странице Вконтакте.

«Последние три дня ходят по Бердску видео, где "семеро смелых" на камеру ноют: "окопы сырые, горячего супа нет и на передовой холодно". Говорят, что это новосибирцы. Пишу, объясняю, прошу не распространять по соцсетям... А если это хохлы переодетые?», — заявила Щербенева.

Глава ОП написала, что не поддерживает «пораженческие разговоры», а также прикрепила к публикации рассказ жены военнослужащего об условиях жизни своего мужа на передовой на СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что это видео также раскритиковал доброволец из Новосибирска. Военного неприятно удивило, что мобилизованные в месте проведения спецоперации просят помощи у людей из своего региона, а не у сослуживцев. Также он заявил, что среди мобилизованных, выступивших на видео, «есть одна паршивая овца, которая боится».