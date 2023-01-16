Хоккейные болельщики могут получить кешбэк за покупку билетов на матчи КХЛ

Фото hcsibir.ru

За хоккейными матчами в России с интересом следят миллионы болельщиков. До 26 февраля 2023 года билеты на матчи двадцати клубов-участников КХЛ можно приобрести по карте «Мир» с кешбэком и получить 10-ю часть от покупки билета.

Ближайшая игра в Новосибирске состоится 20 января 2023 — между хоккейными командами «Сибирь» и «Металлург Мг» в ЛДС «Сибирь».

Согласно турнирной таблицы тройка лидеров Западной конференции «СКА», «ЦСКА» и «Торпедо», а восточной конференции «Автомобилист», Металлург Мг» и «Авангард».

«Для многих людей посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Мы запустили новую акцию с выгодным кешбэком, чтобы все болельщики могли чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах», — рассказала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир».

Для того, чтобы получить кешбэк за билеты на матчи КХЛ, нужно перед покупкой зарегистрировать карту «Мир» на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении, а затем приобрести билет зарегистрированной картой онлайн. Билеты с кешбэком продаются на сайтах клубов, Яндекс.Афиша, Чемпионат и Кассир.ру.

Сроки проведения акции c кешбэком и полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно приобрести билеты, доступны на сайте программы лояльности платёжной системы.