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Хоккейные болельщики могут получить кешбэк за покупку билетов на матчи КХЛ

Фото Хоккейные болельщики могут получить кешбэк за покупку билетов на матчи КХЛ
Фото Хоккейные болельщики могут получить кешбэк за покупку билетов на матчи КХЛ

Фото hcsibir.ru

За хоккейными матчами в России с интересом следят миллионы болельщиков. До 26 февраля 2023 года билеты на матчи двадцати клубов-участников КХЛ можно приобрести по карте «Мир» с кешбэком и получить 10-ю часть от покупки билета.

Ближайшая игра в Новосибирске состоится 20 января 2023 — между хоккейными командами «Сибирь» и «Металлург Мг» в ЛДС «Сибирь».

Согласно турнирной таблицы тройка лидеров Западной конференции «СКА», «ЦСКА» и «Торпедо», а восточной конференции «Автомобилист», Металлург Мг» и «Авангард».

«Для многих людей посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Мы запустили новую акцию с выгодным кешбэком, чтобы все болельщики могли чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах», — рассказала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир».

Для того, чтобы получить кешбэк за билеты на матчи КХЛ, нужно перед покупкой зарегистрировать карту «Мир» на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении, а затем приобрести билет зарегистрированной картой онлайн. Билеты с кешбэком продаются на сайтах клубов, Яндекс.Афиша, Чемпионат и Кассир.ру.

Сроки проведения акции c кешбэком и полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно приобрести билеты, доступны на сайте программы лояльности платёжной системы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
кхл
кешбэк
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