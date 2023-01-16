Командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска

Фото: Пресс-служба Заксобрания НСО

Глава элитного батальона «Вега», перый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов прокомментировал видео с жалобами мобилизованных Новосибирцев на СВО.

Напомним, в начале января в крупной группе Вконтакте опубликовали видеозапись, в которой мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков, представившиеся мобилизованными уроженцами Новосибирска, жаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю на отсутствие горячей воды и боевых указаний. Мужчины просили помощи у главы региона, градоначальника и горожан помощи. Их личности на данный момент не установлены.

«Надо разобраться, что там происходит. Если что-то из сказанного на видео подтвердится, я бы настоятельно рекомендовал всем инстанциям этим вопросом заняться. Люди на передовой, которые обращаются за помощью, заслуживают внимания», — отметил Панферов.

Глава «Веги» добавил, что во время мобилизации на территории Новосибирской области было несколько случаев, когда призванные граждане игнорировали военную подготовку, что позже выливалось в подобные ситуации.

«С тем, что их никто не обучал и ничему не научил, надо разбираться. В тех же самых мобилизованных полках была когорта «славных ребят», которые под любым предлогом на боевую подготовку не ходили и всячески старались от нее уклониться, а, попав на передовую, начинают писать слезные письма, что мы ничего не умеем и помогите нам оттуда уехать», — добавил Панферов.

Кроме того, глава «Веги» предположил, что видео может быть и фейком. По мнению Панферова, мужчины на видел слишком стараются показать отчаяние, вызвать жалость и апеллируют к женщинам.

Ранее военный из Новосибирска высмеял жалобы мобилизованных в зоне СВО.