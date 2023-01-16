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Командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска

Фото Командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска
Фото Командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска

Фото: Пресс-служба Заксобрания НСО

Глава элитного батальона «Вега», перый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов прокомментировал видео с жалобами мобилизованных Новосибирцев на СВО.

Напомним, в начале января в крупной группе Вконтакте опубликовали видеозапись, в которой мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков, представившиеся мобилизованными уроженцами Новосибирска, жаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю на отсутствие горячей воды и боевых указаний. Мужчины просили помощи у главы региона, градоначальника и горожан помощи. Их личности на данный момент не установлены.

«Надо разобраться, что там происходит. Если что-то из сказанного на видео подтвердится, я бы настоятельно рекомендовал всем инстанциям этим вопросом заняться. Люди на передовой, которые обращаются за помощью, заслуживают внимания», — отметил Панферов.

Глава «Веги» добавил, что во время мобилизации на территории Новосибирской области было несколько случаев, когда призванные граждане игнорировали военную подготовку, что позже выливалось в подобные ситуации.

«С тем, что их никто не обучал и ничему не научил, надо разбираться. В тех же самых мобилизованных полках была когорта «славных ребят», которые под любым предлогом на боевую подготовку не ходили и всячески старались от нее уклониться, а, попав на передовую, начинают писать слезные письма, что мы ничего не умеем и помогите нам оттуда уехать», — добавил Панферов.

Кроме того, глава «Веги» предположил, что видео может быть и фейком. По мнению Панферова, мужчины на видел слишком стараются показать отчаяние, вызвать жалость и апеллируют к женщинам.

Ранее военный из Новосибирска высмеял жалобы мобилизованных в зоне СВО.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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