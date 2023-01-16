Мгновенная остановка сердца: эту ошибку совершают многие при первом погружении в прорубь

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Внезапная смерть только кажется внезапной. На самом деле человек давно шел к такому трагическому финалу, просто не подозревал о проблемах с сердцем и решился на погружение в ледяную прорубь. Подобные ситуации во время Крещенских купаний, увы, не редкость.

Окунулся, но не всплыл

Не секрет, что во время крещенского купания часто встречаются случаи кардиоспазма, который может привести к инфаркту или остановке сердца. Практически каждый год происходит две-три таких смерти здоровых с виду мужчин именно из-за нарушения деятельности сердца.

Живёт себе человек и порой даже не подозревает, что сердечная мышца ослабла. Проявляются такие проблемы в самый неподходящий и стрессовый момент. К таким относятся:

· неправильная (повышенная) физическая активность, в том числе погружение в ледяную прорубь;

· избыточное употребление алкоголя и курение.

Кардиологи знают и предупреждают о причинах внезапной смерти во время резкого погружения в ледяную прорубь. Многие просто не слышат медиков и слепо следуют суеверной традиции.

Смертельная крещенская эпидемия

Российские медики отмечают в первые дни после Крещения настоящую «эпидемию» инфарктов и инсультов. И связаны они именно с бездумным купанием, поясняет кардиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Мария Яковлева. Кроме того, для погружения в ледяную воду нужна особая подготовка, но многие игнорируют её, совершая фатальные ошибки.

Как правильно заходить в прорубь

Если у вас нет хронических болезней почек, аутоиммунных заболеваний, ослабленного иммунитета или острой простуды, то искупаться в ледяной проруби можно, утверждает российский врач-терапевт Александр Евдокимов. Нужно только подготовить тело к такому сильнейшему стрессу.

1. Перед погружением приучите тело к холоду – одежду снимайте медленно и постепенно.

2. В воду входите медленно, чтобы рецепторы кожи привыкали к изменению температуры тела постепенно.

Если в воду окунуться мгновенно, может быть спазм сосудов всего тела, мышц, кожи, подкожной клетчатки. Из-за этого увеличивается циркуляция крови, и сердце просто-напросто может не справиться с этим потоком. И тогда случается беда в виде стенокардического приступа, инфаркта, инсульта, а у кого-то и остановка сердца может быть.

Нулевые шансы на жизнь

Широко известный факт — нахождение в воде при температуре плюс 12 градусов в течение 5 минут приводит к переохлаждению организма со смертельным исходом. Учитывайте это, если решились окунуться в иордань. Уже через 10 минут от наступления внезапной остановки сердца пострадавший не имеет практически никакого шанса выжить.

Обман да и только!

Окунание в ледяную воду приводит к резкому сокращению капилляров, что создаёт иллюзию тепла, поясняют медики. Именно этот физиологический эффект священники используют для пропаганды крещенского купания — по их легенде, на человека якобы сходит некая божья благодать. На самом деле спазм капилляров приводит к затруднению кровообращения в конечностях, что может в конечном итоге завершиться тромбами, а спазм сосудов головного мозга может привести к инсульту. Ещё чаще в период крещенских купаний встречаются случаи кардиоспазма, который может привести к инфаркту или остановке сердца.