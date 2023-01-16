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общество

Под Новосибирском сироте предлагают переехать в аварийный дом

Фото Под Новосибирском сироте предлагают переехать в аварийный дом
Фото Под Новосибирском сироте предлагают переехать в аварийный дом

Скриншот: «Народный фронт»/ВК

Сирота из Новосибирской области рассказала, что администрация предложила ей жить в аварийном доме.

В Новосибирской области местная жительница, оставшаяся без родителей, пожаловалась, что ей предлагают переехать в непригодный для жилья дом. Об этом сообщает «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте». Жительница Черепановского района Елена находилась в детском доме с момента лишения прав её родителей.

«Сейчас Елена сама уже мама и хочет воспользоваться своим правом на получение жилья. Но администрация Коченевского района отказывается даже поставить девушку на очередь, ссылаясь на то, что за девушкой уже больше 20 лет закреплено право на дом в поселке Светлый. Право есть, но жить в доме невозможно», — сказано в сообщении «Народного фронта».

По словам Елены, в 2002 году администрация района по неизвестной причине передала пустующий дом в доверительное управление постороннему человеку. При этом с тех пор в доме ни разу не сделали ремонт, что привело жильё в непригодное состояние. В «Народном фронте» сообщили, что направили запрос главе Коченевского района и заявили о готовности добиваться признания дома аварийным.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пенсионерка живёт в аварийном доме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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