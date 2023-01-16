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Появилось фото автомобиля, в котором задохнулись парень с девушкой под Новосибирском

Фото Появилось фото автомобиля, в котором задохнулись парень с девушкой под Новосибирском
Фото Появилось фото автомобиля, в котором задохнулись парень с девушкой под Новосибирском

Фото: соцсети

В Новосибирской области парень с девушкой погибли от отравления выхлопными газами в гараже.

Пара молодых людей задохнулась в салоне автомобиля Лада 2110 в Искитимском районе. Трагедия произошла в гараже. Известно, что погибшему Данилу было 19 лет, девушке — 17.

По предварительной версии, молодые люди отметили Старый Новый год в кафе, а после отправились гулять. Замерзнув, они пришли в гараж и завели машину, чтобы согреться. Спустя некоторое время они уснули из-за выхлопных газов, которые заполнили помещение. Их тела обнаружили родственники. Близкие забили тревогу, что молодые люди не вернулись ночевать домой.

Как ранее писал Сиб.фм, Следственный комитет начал проверку инцидента.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — сообщили в СК

 

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Автор:
Дамир Трубников

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