Провожавшего мобилизованных на СВО депутата Терещенко обвинили в прогуле на работе

Фото предоставлено Константином Терещенко

Депутат Совета депутатов Барабинского района Новосибирской области Сергей Скибо написал заявление в прокуратуру на своего коллегу Константина Терещенко: он обвиняет последнего в прогулах на работе из-за проводов мобилизованных.

Константин Терещенко вновь подвергся нападкам коллег. На этот раз первому заместителю прокурора Новосибирской области заявление написал Сергей Скибо. Судя по всему, он бдительно следит за деятельностью коллеги.

Константин Терещенко – не только избран народом на должность районного депутата, но также работает директором центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

«АИР НСО расположено в городе Новосибирске, улица Ломоносова,64а. Соответственно, рабочее место Терещенко К.Е. также находится по этому адресу. Так как АИР НСО создано правительством Новосибирской области, заработная плата сотрудникам агентства выделяется из бюджета Новосибирской области, — пишет в прокуратуру Сергей Скибо. – 28 сентября 2022 года (в среду) Терещенко К.Е. с утра и до вечера находился в Барабинске, а именно с 9.00 и до 15.00 находился в барабинском Доме культуры, ходил с фотоаппаратом и фотографировал людей. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 3 октября. Его там, наверняка, видели работники дома культуры. При этом никаких мероприятий, связанных с сельским хозяйством, либо непосредственной деятельностью АИР НСО в доме культуры не проходило».

Сергей Скибо точно подметил, что в Доме культуры собирались не аграрии. В этот день в Барабинске проходили проводы мобилизованных.

Бдительный народный избранник просит прокуроров проверить, как 28 сентября прошлого года учитывалось рабочее время Константина Терещенко. Коллега боится, что на сотрудника АИР были затрачены лишние бюджетные средства.

Константин Терещенко уже ответил на претензии Сергея Скибо. Барабинский депутат был в шоке от заявлений коллеги.

«Когда меня ознакомили с этим заявлением, я не мог поверить, что такое вообще может быть. Мне пришлось потратить некоторое время для того, чтобы объясниться по поводу моего нахождения в этот день в Барабинске, — рассказал Сиб.фм Константин Терещенко.

- 28 сентября 2022 в 8 утра я прибыл из Москвы, где до этого находился в командировке. По прибытию посчитал необходимым поехать и поддержать ребят, которых мобилизовали, и их семьи. Законом и Трудовым кодексом это не запрещено. Кончено, можно было день находиться дома после перелетов и дороги, но я этого делать не стал».

Теперь же у самого Константина Терещенко возникли вопросы к коллеге об эффективности затраты рабочего времени Сергея Скибо – если коротко: в Барабинске масса проблем, а народный избранник следит за другим депутатом.

Напомним, у Константина Терещенко не в первый раз возникают проблемы с коллегами. В октябре прошлого года восемь районных депутатов написали в Следственный комитет РФ о том, что директор подразделения АИР незаконно использует служебный автомобиль «УАЗ Пикап».