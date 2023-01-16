Владимир Путин заявил о лидерстве Новосибирской области по многим показателям

В понедельник, 16 января, президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Российский лидер Владимир Путин и глава Новосибирской области Андрей Травников обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе в ходе видеоконференцсвязи 16 января. Фрагмент встречи президента с губернатором опубликован в тг-канале Кремль.Новости.

"Андрей Александрович, ну что говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям — в лидерах. Все параметры весьма достойные, удовлетворительные", — начал диалог президент Владимир Путин.

В ответ губернатор Травников сообщил, что в последние 5 лет регион поддерживает высокие темпы социально-экономического развития.

"По основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в 2 и более раза. Экономика области по ВРП за 5 лет (без учета инфляции, в сопоставимых ценах) выросла на 11 с лишним процента", — доложил глава субъекта.

Напомним, в декабре 2022 года Сиб.фм публиковал большое интервью с губернатором Андреем Травниковым по итогам года.