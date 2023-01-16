Путин поручил Травникову усилить меры борьбы с туберкулёзом в Новосибирской области

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Президент дал поручение губернатору Новосибирской области о мерах борьбы с туберкулёзом.

Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову усилить борьбу с туберкулезом в регионе. Об этом президент России сообщил в ходе рабочей встречи.

«Есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, — это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом. Вы наверняка знаете об этом, и этому нужно уделить, конечно, больше внимания», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области в два раза выше, чем в среднем по стране. Президент отметил, что в Новосибирской области есть есть положительные тенденции в сфере здравоохранения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что рост заболеваемости в основном наблюдается среди взрослых, рассказала Елена Пудова, главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением профилактики ВИЧ-инфекции подразделения Центра профилактики и борьбы со СПИД Городской инфекционной клинической больницы № 1. Это люди старше 35 лет и особенно – в возрасте от 40 лет, на них же приходятся наибольшая доля смертей.