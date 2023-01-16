С 16 января в Новосибирской области прекратят вещание 20 телеканалов

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В Новосибирской области из-за технических работ с 16 по 22 января прекратят вещать более 20 телеканалов.

По данным регионального центра РТРС, с 16 по 22 января с 7:00 до 16:00 из-за профилактических работ временно прервут вещание Первый канал, Россия1, МАТЧ!, НТВ, Пятный, Россия Культура, Россия24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ, Ю-ТВ, Солнце. Также приостановят вещание радиостанции Радио России, Маяк, Вести ФМ, а также Новосибирская Городская Волна.

Работы, требующие отключения оборудования на телевизионных станциях, могут быть частично перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

По ссылке доступен полный список районов, где ожидаются отключения вещания телеканалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны.