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общество

Самолёт из Омска в Новосибирск задерживается на 5 часов

Фото Самолёт из Омска в Новосибирск задерживается на 5 часов
Фото Самолёт из Омска в Новосибирск задерживается на 5 часов

Фото: Pixabay.com

В Омске сотни пассажиров ожидают вылета в Новосибирск и Сургут, проводится проверка.

Авиарейсы из Омска в Новосибирск и Сургут задерживаются более чем на пять часов. Об этом вечером в понедельник, 16 января, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Сургут и Новосибирск». Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева объявлена задержка 2 рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «ЮТЭЙР» в г. Сургут и г. Новосибирск продолжительностью более 5 часов», — сказано в сообщении ведомства.

В омском аэропорту вылета ожидаются 145 пассажиров, из них 15 детей. Транспортная прокуратура региона проверяет соблюдение прав пассажиров в период ожидания рейсов, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее рейс Новосибирск — Пхукет из аэропорта Толмачево задержали почти на сутки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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