Ангарский маньяк Михаил Попков изъявил желание отправиться в зону СВО

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Ангарский маньяк из Иркутской области Михаил Попков изъявил желание отравиться в зону спецоперации на Украине.

Ангарский маньяк из Иркутской области Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек, сообщил, что готов отправится в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает zabnews со ссылкой на издание Lenta.Ru.

«Честно, протянуть бы ещё январь — февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился», — говорит Попков.

Преступник отметил, что лучше дождется весны, так как не хочет мерзнуть в траншее. Однако, по его словам, ему еще не предлагали принять участие в боевых действиях в зоне СВО.

Напомним, военный из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в зоне СВО.