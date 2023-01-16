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«Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде

Фото «Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде
Фото «Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде

Фото: ХК «Сибирь»

В Астане прошла встреча ХК «Сибирь» и местного «Барыса».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Барыс» из Астаны в выездном матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла в столице Казахстана вечером в понедельник, 16 января. Итог встречи — 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева площадки, забросив первую шайбу в начале периода. Ответный гол от «Сибири» последовал моментально, на перерыв команды ушли с равным счётом. В ходе второго периода ни одна команда не провела результативных атак.

В третьей двадцатиминутке сибиряки вновь поразили ворота «Барыса». Ответа на этот гол не последовало до конца матча.

Отличились Денис Голубев и Александр Шаров.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Ак Барс» в овертайме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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