«Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде

Фото: ХК «Сибирь»

В Астане прошла встреча ХК «Сибирь» и местного «Барыса».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Барыс» из Астаны в выездном матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла в столице Казахстана вечером в понедельник, 16 января. Итог встречи — 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева площадки, забросив первую шайбу в начале периода. Ответный гол от «Сибири» последовал моментально, на перерыв команды ушли с равным счётом. В ходе второго периода ни одна команда не провела результативных атак.

В третьей двадцатиминутке сибиряки вновь поразили ворота «Барыса». Ответа на этот гол не последовало до конца матча.

Отличились Денис Голубев и Александр Шаров.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Ак Барс» в овертайме.