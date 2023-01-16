Срочно к онкологу: три этих ночных симптома могут предупреждать о начале рака

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Многие люди могут даже не подозревать о том, что в их организме развивается рак. Невнимательность к симптомам может привести к серьезным последствиям. В материале Сиб.фм рассказываем, на какие «тихие» симптомы рака стоит обратить внимание.

Ученые из британской благотворительной организации Blood Cancer UK смогли выявить «тихие» симптомы онкологии. Ученые провели исследование среди 2000 добровольцев, которые страдают раком крови. Им предлагалось заполнить анкеты, после чего эксперты могли проанализировать результаты. Кроме того, медики спрашивали у людей о том, замечали ли они какие-то необычные проявления в своем состоянии до того, как узнали о диагнозе.

Удалось выяснить, что у 31% респондентов наблюдали у себя повышенную потливость по ночам. Многие игнорировали ее, апеллируя к жаре или иным причинам, и даже не задумывались о том, о какой серьезной проблеме со здоровьем говорит повышенное потоотделение.

Как отмечается, потливость также может быть следствием пременопаузы, злоупотребления алкоголем и даже ночных кошмаров. Этот симптом действительно довольно легко списать на что угодно кроме рака.

Однако есть два характерных признака, которые указывают на то, что потливость может быть связана с онкологией. Во-первых, пота будет слишком много. Настолько, что человеку придется переодеваться в сухую одежду, а порой и вовсе менять постельное белье.

Во-вторых, повышенная потливость при онкологии постоянная, а не возникающая время от времени. При развитии онкологический заболеваний температура тела повышается, и организм используют процесс потоотделения каждую ночь для того, чтобы снизить ее.

Если вы заметили у себя данный симптом, нужно срочно обратиться к врачу. Важно помнить о том, что чем раньше диагностирован рак, тем больше шансов на эффективное лечение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года. Напомним, онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также были названы опасные сигналы организма, которые предвещают рак.