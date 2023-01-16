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"Тела нашли утром": появились подробности гибели парня с девушкой в гараже под Новосибирском

Фото "Тела нашли утром": появились подробности гибели парня с девушкой в гараже под Новосибирском
Фото "Тела нашли утром": появились подробности гибели парня с девушкой в гараже под Новосибирском

Фото: соцсети

В Новосибирской области 19-летний парень и 17-летняя девушка задохнулись выхлопным газом в машине.

В Искитиме произошла трагедия с молодой парой, которая отмечала Старый Новый год 14 января. После парень с девушкой пошли греться в машину, где и задохнулись от угарного газа.

По словам бывшей девушки Данила, он отмечал праздник с друзьями. Позже в его компании завязалась драка, и он пошел гулять, написав в этот момент 17-летней Кате (имя изменено). Она предложила прогуляться вместе.

В какой то момент они замерзли на улице и пошли греться в гараж. Предварительно, закрыли двери в помещении и завели машину. Их тела нашли утром. Близкие забили тревогу, что молодые люди не вернулись ночевать домой.

Друзья погибшего не могут смириться с его гибелью. Его вспоминают как доброго и хорошего парня.

Как ранее писал Сиб.фм, молодые люди задохнулись в Ладе 2110, которая принадлежит Данилу.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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