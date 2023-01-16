В Бердске приговорили адвоката за мошенничество на 900 тысяч рублей

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова

В Бердском городском суде вынесли приговор адвокату Юрию Миронову, который за 900 тысяч рублей обещал добиться переквалификации уголовного дела подзащитного.

События, которые легли в основу этого уголовного дела, происходили в конце 2015 – начале 2016 года. В это время Юрий Миронов вёл дело молодого человека, защищать которого его наняли родители парня. Адвокат решил не довольствоваться скромным гонораром.

«Миронов Ю.К., злоупотребляя доверием потерпевших, которые доверяли ему как профессиональному адвокату, оказывающему им и их сыну юридическую помощь, обманывал их относительно наличия у него возможности внепроцессуального решения вопроса о переквалификации действий их сына на менее тяжкое преступление, в том числе через несуществующих посредников, переговоров с должностными лицами в суде, в том время, как реальной возможности повлиять на такое решение судом Миронов не имел и не собирался организовывать подобные переговоры, получил от потерпевших денежные средства в сумме 908.000,2 рубля, чем причинил последним материальный ущерб в крупном размере», — сообщили в Бердском городском суде.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Юрию Миронову грозил реальный срок, однако приговор оказался мягче.

«Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области Беловой Е.С. от 16 января 2023 года Миронов Ю.К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года»,

- добавляют в Бердском городском суде.

Также Миронов должен будет вернуть потерпевшим 908 000 рублей и 2 копейки. Данное решение Юрий Миронов, скорее всего, будет обжаловать.

Также напомним, что в ноябре прошлого года в Новосибирске адвокат Эдуард Певзнер получил 3,5 года за подделку документов на займ в сумме 12 миллионов 680 тысяч рублей.