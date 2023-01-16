В МЧС Новосибирска предупредили об опасности схода снега с крыш

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сход снега с крыш возможен в Новосибирской области из-за снегопадов.

В Новосибирске с 16 по 22 января будут идти частые и обильные снегопады. Из-за этого увеличится риск схода снега с крыш и козырьков зданий. Об этом предупредил глава ГУ МЧС Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании 16 января.

Наиболее вероятны обильные осадки в восточной части Новосибирской области. Также из-за снежных масс и сильного ветра возможно обрушение ветхих и аварийных построек.

Согласно прогнозам Gismeteo и Яндекс.Погоды, снегопады в Новосибирске будут идти до 24 января. Наибольшее количество осадков придется на 17, 22 и 23 января — причем в понедельник, 23 января за день выпадет почти в 3 раза больше осадков, чем в любой день предыдущей недели.

Если не убирать снег, то к 24 января высота снежного покрова в городе достигнет отметки 53 сантиметра — поэтому ходить под нечищеными крышами и козырьками подъездов становится опаснее с каждым днем последовательного снегопада.

Всю неделю с 16 по 22 января температура воздуха в городе останется в пределах -7..-13 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину.