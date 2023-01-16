В Новосибирске изменили возрастной ценз концерта «Heronwater» после критики Совета отцов

Фото: Сообщества в "ВК" "Heronwater"

Глава Совета отцов в Новосибирске Сергей Майоров добился изменения возрастного ограничения на концерт «Heronwater» в лофт-парке «Подземка».

В Новосибирске изменили возрастной ценз концерта «Heronwater» в лофт-парке «Подземка». Об этом Сиб.фм сообщил глава Совета отцов Сергей Майоров после обсуждения ситуации с директором заведения.

"Пообщались с Александром Гинтером. У него есть полное понимание, он связался с организаторами концентра и потребовал изменить на 18+", — отметил Майоров

По словам общественника, Гинтер поблагодарил его за внимательность и объяснил, что лофт-парк не организует концерты, а предоставляет площадки.

"Гинтер пообещал, что на входе будут проверять паспорт на наличие совершеннолетия", — добавил руководитель Совета отцов.

Сам же артист на своем личном сайте изменил возрастное ограничение на 18+, ранее было 16+.

Напомним, Совету отцов не понравилось возрастные ограничения на выступление музыканта «Heronwater». На официальном сайте артиста купить билет можно было от 16+, а вот на «Афише» было указание «от 12+».

В песнях исполнителя присутствует ненормативная лексика и строчки об употреблении запрещенных веществ.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске Совету отцов удалось отменить два концерта в лофт-парке «Подземка» в декабре 2022 года. Тогда должны были выступить "Полматери" и "HOFMANNITA", но из-за резонанса концерты не состоялись.