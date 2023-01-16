В Новосибирске соучредитель «Бахетле» Насоленко не уплатил 173 млн налога

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Соучредителя сети магазинов в Новосибирске осудили за неуплату налога.

Соучредителя магазинов «Добрянка» и «Бахетле» Евгения Насоленко признали виновным в неуплате налогов на 173 миллиона рублей. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

«Мера пресечения Насоленко Е.М. до вступления приговора в законную силу оставлена прежней — в виде подписки о невыезде из г.Новосибирска и надлежащем поведении. За гражданским истцом признано право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства», — уточнили в судебном департаменте.

По данным следствия, правоохранителей, Насоленко внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. Бизнесмена приговорили к трём годам условного заключения с тремя годами испытательного срока, вину Евгений Насоленко не признал.

В 2019 году в Новосибирске арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве братьев Насоленко, которые создали известные в городе магазины «Бахетле» и «Добрянка». Евгения и Виталия Насоленко признали банкротами. По оценке финансового управляющего должников, Виталий Насоленко задолжал кредиторам 412,2 миллиона рублей, а его брат Евгений – порядка 430.