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В Новосибирске суд продлил арест экс-зампрокурора Любови Кузьменок

Фото В Новосибирске суд продлил арест экс-зампрокурора Любови Кузьменок
Фото В Новосибирске суд продлил арест экс-зампрокурора Любови Кузьменок

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей экс-зампрокурора Любови Кузьменок.

Дзержинский районный суд Новосибирска сообщил о продлении срока содержания под стражей бывшей зампрокурора Любови Кузьменок в связи с продлением срока расследования уголовного дела.

Уголовное дело в отношении экс-функционера завели 14 февраля 2022 года из-за получения взятки в особо крупном размере. Бывшего зампрокурора объявили в федеральный розыск, но после этого она сама приехала в Москву и пришла к следователям. 12 октября 2022 года Басманный суд продлил время задержания Кузьменок под стражей. Её адвокаты попросили сменить меру пресечения на домашний арест или под залог в размере 2,5 миллиона рублей, однако суд отказал. Позже суд постановил содержать экс-зампрокурора под стражей до 14 февраля 2023 года, адвокаты Кузменок подале апелляционную жалобу, где ходатайствовали об отмене постановления и изменении меры пресечения на домашний арест, однако в понедельник, 16 января, апелляция была отклонена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск этапировали экс-зампрокурора Любовь Кузьменок.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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