В Новосибирске ВК «Локомотив» проиграл первый домашний матч 2023 года московскому «Динамо» 0:3

Фото: ВК «Локомотив»

Новосибирский ВК «Локомотив» начал домашний 2023 год с поражения московскому «Динамо» 0:3.

В субботу, 14 января, в Новосибирске прошел первый домашний матч волейбольного клуба «Локомотив» в 2023 году. Игра с действующим чемпионом PARI Суперлига 2023, московским «Динамо» завершилась со счетом 0:3 для сибиряков.

Игра прошла в рамках 17 тура PARI Суперлига 2023.

Матч собрал 5000 болельщиков — это почти полная домашняя арена. Но несмотря на поддержку зрителей, игра не задалась. С первого тура игроков «Локомотива» задавили атакой и уверенным приёмом, причем соперники не останавливались, а развивали успех. Только первая партия закончилась с разрывом в 4 балла, с каждой последующей разница по очкам становилась всё больше.

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (21:25, 18:25, 17:25).

Следующий матч «Локомотива» будет 19 января на выезде — железнодорожники сыграют в Минске со «Строителем».

Ближайшие домашние матчи «Локо» пройдут 28 января (с «Зенитом» из Санкт-Петербурга) и 1 февраля (с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области) на «Локомотив Арене». Билеты доступны на сайте клуба.