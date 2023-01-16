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Водитель в Новосибирске установил на крышу автомобиля макет ракеты с надписью «На Вашингтон»

Фото Водитель в Новосибирске установил на крышу автомобиля макет ракеты с надписью «На Вашингтон»
Фото Водитель в Новосибирске установил на крышу автомобиля макет ракеты с надписью «На Вашингтон»

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске водитель установил на автомобиль ракету «На Вашингтон».

В Новосибирске обнаружили автомобиль с установленным на крыше макетом ракеты. На «ракете» крупными буквами выведено «На Вашингтон». Фотографию очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Машины увидели припаркованной в Ленинском районе, на площади Маркса. Кроме «ракеты» на машине наклеена буква Z — символ поддержки действий в зоне СВО.

Автор публикации прокомментировал снимок. «Мальчик: клеит букву «Z» на машине. Мужчина: крепит на крышу своего автомобиля ракету с надписью «На Вашингтон»

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске военные на учениях отразили ракетно-бомбовый удар. Условная атака проводилась с дистанции 300 километров. Разведка «обнаружила авиацию противника», цели начали вести расчеты ЗРК С-400 «Триумф», которые затем произвели условный залп в условиях массового радиоподавления противника.

Также певец SHAMAN исполнил Гимн России на главной концертной площадке Крыма, в городе Ялта.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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