Впавшую в кому на Бали жительницу Новосибирска готовят к эвакуации спецбортом

Фото "АИФ Новосибирск" - предоставлено семьёй героини публикации

Врач ковидного госпиталя из Новосибирска Елена Новосельцева впала в кому после инсульта на Бали — семья женщины добивается ее эвакуации на родину.

58-летняя Елена Новосельцева из Новосибирска впала в кому во время отдыха на Бали. Там женщина поправляла здоровья после длительной работы в ковидном госпитале. Сейчас врачу самой нужна помощь: после двух инсультов она находится в тяжелом состоянии, а семья пациентки добивается возможности транспортировать маму обратно в Новосибирск.

Как рассказали "АиФ-Новосибирск" близкие Елены Новосельцевой, первый удар произошел 20 ноября 2022 года. После этого супруг медика прилетел к ней на Бали, чтобы помочь прийти в себя. Он ставил жене уколы и капельницы, давал витамины. В итоге состояние стабилизировалось, поэтому билеты обратно были куплены только на 20 числа января.

Но 4 января случилось страшное: во сне у Елены произошло обширное кровоизлияние в мозг.

Женщину госпитализировали в частную клинику, где провели сложнейшую операцию. После этого сибирячка еще не приходила в сознание. Однако, по словам балийских врачей, она находится в состоянии "сопора" — все чувствует и ощущает.

Родные Елены Новосельцевой делают все возможное, чтобы как можно скорее транспортировать ее в Россию. Дело в том, что пребывание в клинике на Бали стоит больших денег. Операция обошлась в 750 тысяч рублей, а каждый день нахождения в госпитале обходится в 211 тысяч.

По словам дочери Елены, мама застрахована на сумму 3,7 миллиона рублей, и эта сумма полностью будет израсходована к 19 января.

Сейчас главная задача родственников новосибирской пациентки — обеспечить для матери спецборт. А эта задача оказалась максимально сложной — организационные моменты требуют времени, которого у семьи просто нет.

"Находимся в контакте с родственниками Новосельцевой по вопросам организации её медицинской эвакуации в Россию. В частности, родственники были проинформированы, что сама медэвакуация может быть осуществлена путём обращения в ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», специалисты которого и будут осуществлять вывоз человека на родину после обсуждения всех деталей", — сообщили изданию в посольстве России в Индонезии

Сегодня, вопрос с эвакуацией жительницы Новосибирска сдвинулся с мертвой точки.

По словам дочери Елены Новосельцевой, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» запросили все документы, необходимые для транспортировки в Россию. Родные надеются, что смогут увидеть маму уже на это неделе.

Ранее муж Елены Новосельцевой обратился за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.