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Женщина во дворе Новосибирска перегородила проезд автомобилям мусорным баком

Фото Женщина во дворе Новосибирска перегородила проезд автомобилям мусорным баком
Фото Женщина во дворе Новосибирска перегородила проезд автомобилям мусорным баком

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске женщина спровоцировала драку, перекрыв проезд мусорным баком.

В понедельник, 16 января, в Новосибирске образовались 8-балльные пробки. Автомобилисты пытались объехать их по дворам, но женщина перегородила дорогу мусорным баком. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Причина пробки на лице Лазурная — авария, из-за которой эффективная ширина дороги сузилась до одной полосы. Водители решили объезжать пробку через двор, но им этого не позволила сделать женщина, которая поставила посреди дороги мусорный бак.

После безуспешных просьб убрать бак и отойти с дороги один из автомобилистов толкнул женщину — и на этом видео заканчивается. Что произошло после этого, неизвестно.

Формально закон на стороне женщины, так как согласно ПДД по дворам запрещён сквозной проезд машин. В комментариях к публикации с видео многие остались возмущены поведением жительницы дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пробка в 9 км образовалась из-за ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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