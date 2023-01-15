Пробка в 9 км образовалась из-за ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском

Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области в результате ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса образовалась огромная пробка.

Пробка протяжённостью в почти 9 км образовалась в Искитимском районе, где произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины. Данные об этом появились на сервисе 2GIS.

Ранее Сиб.фм сообщал, что один человек пострадал в результате аварии с участием грузовой машины и пассажирского автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения.

«По предварительной информации, сегодня в 16.15 водитель, следуя на автомобиле Скания, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту "Барнаул-Новосибирск"», — уточнили в ведомстве.

В автобусе находилось 30 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они организовали реверсивное движение транспортного потока. Причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее на мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями.