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общество

Жители Тюмени создали петицию против живодера, разрубившего голову собаке

Фото Жители Тюмени создали петицию против живодера, разрубившего голову собаке
Фото Жители Тюмени создали петицию против живодера, разрубившего голову собаке

Фото: из группы помощи бездомным животным «ЖиВи»

Жители Тюмени создали петицию после инцидента с собакой, которая получила серьезную травму головы. В ней задаются вопросом, что делать с человеком, который изуродовал беззащитное животное, и просят предать произошедшее огласке.

Жители Тюмени создали петицию против мужчины разрубившего голову собаке. Она называется «Казнить нельзя помиловать». Автор петиции Ильмира Шамова предлагает подумать, где поставить запятую, пишет МегаТюмень.

«Следственный комитет уже работает, но это действие могут спустить на тормоза. Пожалуйста, неравнодушные люди, придайте огласке инцидент», – настаивает женщина.

Напомним, что инцидент произошел 14 января. Местные жители услышали скулеж из мусорного бака. Один из прохожих нашел там мешок, в котором оказалась собака с ужасающей раной на голове, нанесенной, скорее всего, топором.

«Удары были множественные, больше всего удары пришлись в голову в области обеих глаз, теменная зона черепа. Сейчас собака находится на операции. У нее большая кровопотеря», – поделилась горожанка.

Напомним, 19-летнний живодёр из Новосибирска получил 3 года колонии за убийство кошки.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

наказание
собака
петиция
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