14 спасателей из Новосибирской области ушли добровольцами на СВО

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области попали и в элитный батальон «Вега», и в другие подразделения в звании офицеров.

О добровольцах, которые отправились на спецоперацию, временно покинув ряды спасателей, рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. Как он говорит, такое решение приняли 14 человек практически сразу после объявления мобилизации.

«Наши добровольцы есть и в «Веге», и в мобилизованных подразделениях. Есть и офицеры. Мы с ними приостановили действие контрактов, и гарантируем им, при возвращении, их рабочие места», – отметил Виктор Орлов.

При этом офицеры служат не в батальоне «Вега». Начальник регионального ГУ МЧС России также рассказал, что в Северном районе ушёл на СВО даже начальник пожарной части, так как ранее заканчивал НВВКУ, факультет спецназа.

«Он ушёл в звании капитана, также ушёл один сотрудник надзора, он оканчивал Новосибирский институт министерства обороны, факультет разведки. Пошёл по специальности, — продолжает Виктор Орлов.

– Но ребята пошли вовсе не из-за денег. Это те, кто понимает, зачем туда идёт, и у кого есть соответствующий опыт и военная подготовка».

Так, например, в «Вегу» попал 54-летний пожарный части №63 из Колыванского района Евгений Дернов. Мужчина ранее прошёл две военные кампании – в Афганистане и Чечне и имеет несколько боевых наград.

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