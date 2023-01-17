В Новосибирской области спасатели возьмут в Крещение на охрану нелегальные проруби

Фото Густаво Зырянова

В ГУ МЧС по Новосибирской области продолжает поступать информация о том, где будут расположены нелегальные купели – спасатели там собираются выставить охранные посты.

Как уже отмечал глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, желающих окунуться в купель каждый год много. При этом если не работают привычные на Крещение проруби, люди начинают искать обходные пути.

«Тот, кто решил, всё равно это сделает. На мой взгляд, мы должны обеспечить возможность и взять на себя ответственность за обеспечение безопасности. Например, если купель несанкционированно появится в Бердске, то мы предусматриваем дополнительные силы, чтобы обеспечить там безопасность. Будем смотреть, как Бердск выполнит взятые на себя обязательства по недопущению», – говорит глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Ещё одна нелегальная точка, которую возьмут на контроль спасатели, располагается на Юго-Западном котловане. Задача ГУ МЧС России по Новосибирской области – не допустить трагедий, а вот привлечь к ответственности организаторов несанкционированных мест купания нельзя.

«На данный момент судебная практика отсутствует. И санкций нет, но я думаю, они в ближайшее время появятся. Внесены изменения в Правила обеспечения порядка на водных объектах. Они вступили в силу. И впервые появились требования также к купелям. А за этим уже подтянутся и санкции в КоАП»,

- отметил Виктор Орлов.