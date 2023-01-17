Чихуахуа выкормила трех выброшенных котят в Новосибирске

Фото: Частный приют «Шанс на Десятую жизнь»

В Новосибирске чихуахуа выкормила троих котят, выброшенных в мусорный бак.

В Новосибирске женщина, гуляя с собакой вечером, 1 января, обнаружила в мусорном баке трех котят и забрала их домой, а позже обратилась в приют «Шанс на десятую жизнь».

Сначала женщина помогла котятам, из приюта ей прислали специальное молоко, однако маленьким животным все еще нужна была мама, чтобы окрепнуть. Помощь неожиданно предложила хозяйка чихуахуа, знакомая с нашедшей котят женщиной.

Миниатюрная собака ранее стала мамой, однако из трех ее щенят выжил лишь один, поэтому молока хватило на выкорм «приемышей», которых она сразу приняла за своих и начала мыть. Котята, в свою очередь, не сразу присосались к чихуахуа, однако тоже вскоре привыкли. Сейчас найденыши уже открыли глаза и достаточно окрепли.

Заводчица чихуахуа намерена сохранить одного котенка у себя, однако еще двоих передадут в хорошие руки.

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