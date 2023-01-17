Готовность четвёртого моста через Обь в Новосибирске достигла 65%

Фото: правительство НСО
Четвёртый мост в Новосибирске планируют сдать до конца 2023 года.
Готовность четвёртого моста через Обь в Новосибирске оценили в 65%. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в группе «ВИС», занимающейся строительством объекта.
По данным застройщика, отдельные объекты инфраструктуры моста уже готовы на 70-80%. Сдать объект планируют в срок — до конца 2023 года.
«Работы развёрнуты на всех объектах мостового сооружения и транспортных развязках. В них занято более 1000 человек. На эстакаде основного хода возведена 21 из 24 опор, на правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трёх. Запущено движение по полностью реконструированному путепроводу по улице Зыряновская», — уточнили в «ВИС».
Кроме того, в марте строители планируют приступить к монтажу вантовой системы.
Сегодня аудиторы контрольно-счетной палаты в Новосибирске выявили отставание сроков строительства четвертого моста через реку Обь. По сообщению аудитора КСП Новосибирской области Валерия Алехина, строительство четвертого моста через реку Обь отстает от плана почти на 20%. На конец 2022 года готовность объекта составляла 55%, в то время как по плану, она должна равняться 78,7%. При этом министр транспорта региона Анатолий Костылевский сообщал, что объект должен быть сдан уже в 2023 году.
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