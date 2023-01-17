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Губернатор Травников рассказал о планах реализации нацпроектов в Новосибирской области в 2023 году

Фото Губернатор Травников рассказал о планах реализации нацпроектов в Новосибирской области в 2023 году
Фото Губернатор Травников рассказал о планах реализации нацпроектов в Новосибирской области в 2023 году

Фото: Пресс-служба правительства НСО

Губернатор Новосибирской области Травников сообщил о росте темпов реализации нацпроектов в 2023 году.

В 2023 году в Новосибирской области темпы реализации нацпроектов вырастут. На это рассчитывает губернатор региона Андрей Травников, о чем он сообщил на оперативном совещании правительства.

В 2022 году на реализацию нацпроектов была выделена сумма 54 миллиарда рублей — в 2023 году этот показатель планируют увеличить.

Добросовестным подрядчикам станет легче исполнять нацпроекты из-за системы поддержки, но невыполненные работы не будут оплачены вовсе. Так, усовершенствованная система работы с компаниями подразумевает бонусы за выполнение заказов по нацпроектам с опережением трафика.

«Для тех подрядчиков, которые работают с опережением сроков, мы находим возможность приблизить финансирование. Финансовые ресурсы для этого у нас есть», — отметил Андрей Травников.

Ранее президент Путин обсудил с Травниковым развитие Новосибирской области. Регион стал лидером по социально-экономическим показателям, обгоняя среднероссийские значения более чем в 2 раза.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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