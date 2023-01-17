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общество

Владимир Путин поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Фото Владимир Путин поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым
Фото Владимир Путин поговорил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Фото: kremlin.ru

Президент Путин обсудил с Травниковым развитие Новосибирской области.

В понедельник, 16 января, президент РФ Владмир Путин созвонился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В ходе видеозвонка Путин отметил, что Новосибирская область лидирует по многим показателям. Губернатор Травников подтвердил и привёл конкретные значения. Так, регион стал лидером по социально-экономическим показателям, обгоняя среднероссийские значения более чем в 2 раза.

Главы страны и региона также обсудили реализацию нацпроектов в Новосибирской области, а Травников доложил о программах помощи мобилизованным и их семьям: в каждом регионе решения о поддержке такой категории населения принимались самостоятельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что командир отряда «Вега» Панфёров призвал проверить жалобы мобилизованных из Новосибирска.

Также в Новосибирской области жители получили сообщения о гибели родственников на СВО. Администрация района попросила верить только официальным источникам информации.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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