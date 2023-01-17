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общество

В Новосибирской области жители получили сообщения о гибели родственников на СВО

Фото В Новосибирской области жители получили сообщения о гибели родственников на СВО
Фото В Новосибирской области жители получили сообщения о гибели родственников на СВО

Фото: Freepik.com

Жители Новосибирской области получили звонки о гибели родственников на СВО.

В Куйбышевском районе Новосибирской области жители стали получать звонки якобы о гибели своих родственников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает администрация района.

Жители стали получать звонки с номера 8-495-191-93-56. Звонивший утверждал, что родственники собеседников якобы погибли или получили ранения на СВО, называя их персональные данные, место жительства до призыва и место несения службы.

Также в некоторых случаях в звонках сообщали ложные сведения о транспортировке якобы погибших из зоны СВО к месту регистрации. Официального подтверждения называемым данных нет.

Администрация Куйбышевского района попросила верить только официальным источникам информации и напомнила, что данные о статусе военнослужащих можно утончить в отделе военного комиссариата города Куйбышев, Куйбышевского и Северного районов.

Напомним, ранее Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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