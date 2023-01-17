Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о питании на МКС

Скриншот: видео Анны Кикиной

Новосибирский космонавт Анна Кикина показала, как выглядит рацион нынешней команды на МКС.

В группе, посвященной новосибирскому космонавту Анне Кикиной во «ВКонтакте», разместили видео сибирячки с рассказом о том, чем питаются нынешняя команда МКС.

Из видео следует, что космонавты не питаются едой из тюбиков, а вместо этого пользуются консервами и едой, упакованной в пластик и жестяные банки. В рационе космонавтов — каши, творог, вторые блюда, готовые к разогреву в консервных банках, также в сублимированном виде в пакетах представлен салаты и закуски.

По словам Кикиной, концентраты напитков в космосе приходится разбавлять водой. Новосибирский космонавт также отметила, что на станции едят мясо, рыбу, фрукты, орехи и сладости.

Ранее Сиб.фм сообщал о рождении первой в 2023 году «королевской двойни» в Новосибирске.