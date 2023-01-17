В Новосибирске родилась первая в 2023 году королевская двойня

Фото: pixabay.com
16 января в отделе ЗАГС Кировского района Новосибирска зарегистрировали первую в 2023 году «королевскую двойню».
В понедельник, 16 января, в отделе ЗАГС Кировского района города Новосибирска зарегистрировано рождение «королевской» двойни: в семье Андрея и Тамары Левановых родились дочь Алиса и сын Артём.
На древнем языке слово Алиса означало «великодушная», «благородного сословия».
Имя Артём входит в список самых популярных в нашей стране мужских имен. По одной из версий, имя образовано от древнегреческого Артемиос, которое в свою очередь пошло от имени покровительницы луны и охоты Артемиды. По второй — от слова «artemes», что в переводе означает «невредимый», «здравый», «безупречного здоровья».
Напомним, «королевской двойней» называют девочку и мальчика, родившихся у матери в результате одной беременности.
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